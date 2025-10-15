РФ проиграла апелляцию в Финляндии по замороженным активам на 40 млн евро

Апелляционный суд Хельсинки оставил в силе арест миллионов российских государственных активов в Финляндии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

Апелляционный суд Хельсинки оставил в силе решение окружного суда от июня прошлого года. Окружной суд Хельсинки тогда постановил, что нет никаких юридических препятствий для ареста российского имущества в Финляндии, даже несмотря на то, что Россия заявила, что считает эти аресты незаконными.

Окружной суд считал возможным, что Россия потеряет имущество, а в остальном считал, что арест был законным во всех отношениях.

Апелляционный суд не предоставил Российской Федерации разрешения на продолжение рассмотрения дела. Однако российское государство имеет право обратиться в Верховный суд за разрешением обжаловать отказ Апелляционного суда в рассмотрении дела.

Меры по замораживанию основываются на решении, принятом Международным арбитражным судом в Гааге в апреле 2023 года. Согласно ему, Россия должна выплатить более 5 млрд евро украинской энергетической компании "Нафтогаз" в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ей оккупацией Крыма.

Россия отказалась платить. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международное разбирательство, направленное на принудительное исполнение решения в странах, где Россия имеет активы. Одной из таких стран является Финляндия.

Год назад Финляндия начала арестовывать российское государственное имущество для обеспечения компенсации, возможно, первой страной за пределами Украины.

Замораживание активов не позволяет России продавать или передавать свои активы в Финляндии. Продажа арестованных активов все еще требует отдельного судебного решения, которое может дойти до Верховного суда и занять годы.

Украинская компания "Нафтогаз" также подала иски об аресте российских активов во многих других западных странах. В Австрии компания выиграла суд против России. Там наложен арест на недвижимость, принадлежащую российскому государству, на сумму 120 млн евро. Согласно решению суда, недвижимость может быть продана на аукционе, а деньги использованы в пользу украинской компании.