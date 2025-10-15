Німеччина розгорне в Польщі винищувачі Eurofighter

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу оголосив про розгортання німецьких винищувачів Eurofighter у Польщі для захисту східного флангу НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі Пісторіус сказав, що німецькі винищувачі Eurofighter будуть розміщені на польській військовій авіабазі в Мальборку.

"Ми зробимо свій внесок у захист східного флангу за допомогою патрульних польотів", – сказав міністр оборони Німеччини.

У майбутньому Німеччина буде "ще більш активною і ще більш присутньою і помітною" на східному кордоні НАТО, додав він, не уточнивши, скільки винищувачів буде розміщено в Польщі.

У серпні-вересні винищувачі Бундесверу Eurofighter вже були тимчасово дислоковані в Польщі для допомоги в моніторингу повітряного простору.

Після вторгнення 19 російських безпілотників у повітряний простір Польщі у вересні Німеччина збільшила кількість своїх винищувачів Eurofighter для спостереження за повітряним простором з двох до чотирьох на авіабазі Росток-Лааге в межах ініціативи НАТО "Східний вартовий".