Германия развернет в Польше истребители Eurofighter

Министр обороны Германии Борис Писториус в среду объявил о развертывании немецких истребителей Eurofighter в Польше для защиты восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На полях встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе Писториус сказал, что немецкие истребители Eurofighter будут размещены на польской военной авиабазе в Мальборке.

"Мы внесем свой вклад в защиту восточного фланга с помощью патрульных полетов", – сказал министр обороны Германии.

В будущем Германия будет "еще более активной и еще более присутствующей и заметной" на восточной границе НАТО, добавил он, не уточнив, сколько истребителей будет размещено в Польше.

В августе-сентябре истребители Бундесвера Eurofighter уже были временно дислоцированы в Польше для помощи в мониторинге воздушного пространства.

После вторжения 19 российских беспилотников в воздушное пространство Польши в сентябре Германия увеличила количество своих истребителей Eurofighter для наблюдения за воздушным пространством с двух до четырех на авиабазе Росток-Лааге в рамках инициативы НАТО "Восточный страж".