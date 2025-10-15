В НАТО разработали для ВСУ новое вооружение против КАБов и "Шахедов"

Совместная структура НАТО и Украины JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre, или Объединенный центр по анализу подготовки и образования) переходит к финальным тестированиям новой оборонной техники, разработанной для Украины подрядчиками из государств Альянса.

Об этом заявил журналистам в штаб-квартире НАТО полковник Валерий Вишневский, старший представитель Украины в JATEC.

Вишневский рассказал, что весной Генштаб обратился в центр с просьбой помочь с техническими решениями по противодействию планирующим бомбам (КАБам), а также противодействию дронам на оптоволокне. Сейчас наибольшего прогресса удалось достичь в вопросах противодействия КАБам.

"В НАТО есть такой инструмент, как "инновационный конкурс". Мы написали сценарий, как применяются эти планирующие бомбы, и описали результат, который мы бы хотели получить – и пригласили компании к участию в конкурсе. Мы получили более 40 заявок от производителей, на этот раз это были только натовские компании. Жюри, в основном составленное из экспертов из Украины, которые противодействуют этим бомбам на поле боя – отобрали трех финалистов. Все три компании ранее уже работали с Украиной", – пояснил он.

Варианты, вышедшие в финал, построены на основе дрона-перехватчика и "роя дронов". Также предполагается использование искусственного интеллекта для донаведения дронов.

"И хотя мы работали с использованием против планирующих авиабомб – оказалось, что эти решения чрезвычайно эффективны против "Шахедов" и уже готовы для применения против них. А вот против КАБов они требуют доработки", – поделился Вишневский.

На следующей неделе запланированы финальные испытания на полигоне во Франции, хотя полевые испытания также состоялись в Украине и были успешными в отношении дронов.

"Теперь на полигоне во Франции будут запущены планирующие бомбы, будут запущены беспилотники и перехватчики должны будут по ним отработать... И по результатам испытания Украина сможет принять решение, нужна ли нам эта технология, и через коалиции привлечь финансирование для изготовления", – пояснил Валерий Вишневский.

Решение по дронам на оптоволокне до сих пор не дошло до такого уровня готовности, но работа над ним продолжается, добавил он.

Новое вооружение также может пользоваться спросом среди европейских государств. Как известно, Еврокомиссия планирует запустить к 2027 году систему защиты ЕС от беспилотников.

Также уже есть решение, что "стена дронов" выйдет за пределы восточного фланга ЕС.