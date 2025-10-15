Швейцарця засудили на батьківщині за серію погроз мінуванням в Австрії

Громадянина Швейцарії, якого повʼязали із серією погроз про замінування установ в Австрії у жовтні 2024 року, засудили до двох років умовного позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA.

Справу чоловіка розглядав суд округу Зее-Гастер у кантоні Санкт-Галлен на півночі Швейцарії.

Чоловіка визнали винним за звинуваченням у численних фальшивих тривогах, спробі примусу, спробі насильства або погроз щодо органів влади або посадових осіб, а також у численних неправдивих звинуваченнях.

"Було винесено умовний вирок – 24 місяці позбавлення волі з випробувальним терміном у три місяці", – повідомив АРА речник суду, додавши, що чоловіка також зобов'язали сплатити судові витрати.

Наразі вирок ще не набув чинності, додали в суді.

Починаючи з кінця вересня 2024 року, в Австрії зафіксували й почали розслідування стосовно кількадесяти анонімних погроз про замінування по всій країні. Найбільше від "мінувань" постраждали залізничні вокзали, але погрози надходили також на адресу шкіл і торгових центрів.

Фальшиве повідомлення про "замінування" отримало зокрема посольство України у Відні, через що змушене було призупиняти роботу.

Тоді попереднє розслідування показало, що за повідомленнями стояв громадянин Швейцарії. Розслідування вела швейцарська прокуратура.