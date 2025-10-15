Швейцарца осудили на родине за серию угроз минированием в Австрии

Гражданина Швейцарии, которого связали с серией угроз о минировании учреждений в Австрии в октябре 2024 года, приговорили к двум годам условного лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Дело мужчины рассматривал суд округа Зее-Гастер в кантоне Санкт-Галлен на севере Швейцарии.

Мужчину признали виновным по обвинению в многочисленных фальшивых тревогах, попытке принуждения, попытке насилия или угроз в отношении органов власти или должностных лиц, а также в многочисленных ложных обвинениях.

"Был вынесен условный приговор – 24 месяца лишения свободы с испытательным сроком в три месяца", – сообщил АРА представитель суда, добавив, что мужчину также обязали оплатить судебные издержки.

Сейчас приговор еще не вступил в силу, добавили в суде.

Начиная с конца сентября 2024 года, в Австрии зафиксировали и начали расследование по нескольким десяткам анонимных угроз о минировании по всей стране. Больше всего от "минирований" пострадали железнодорожные вокзалы, но угрозы поступали также в адрес школ и торговых центров.

Фальшивое сообщение о "минировании" получило в частности посольство Украины в Вене, из-за чего вынуждено было приостанавливать работу.

Тогда предварительное расследование показало, что за сообщениями стоял гражданин Швейцарии. Расследование вела швейцарская прокуратура.