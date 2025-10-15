Суперник Орбана звинувачує угорського єврокомісара в приховуванні правди про шпигунську справу

Суперник прем'єра Угорщини Віктора Орбана Петер Мадяр звинуватив угорського комісара Олівера Варгеї в приховуванні інформації про його перебування на посаді посла в період, коли з його офісу, як стверджується, діяла шпигунська мережа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Минулого тижня кілька ЗМІ повідомили, що співробітники угорської розвідки під виглядом дипломатів намагалися завербувати співробітників євроінституцій під час перебування Варгеї на посаді посла Угорщини в Брюсселі.

Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Варгеї заявив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн на минулих вихідних, що йому "нічого не відомо" про ймовірні спроби уряду Орбана завербувати шпигунів у Брюсселі. Минулого тижня Єврокомісія заявила, що перевірить ці звинувачення.

Але Мадяр, який випереджає Орбана в поточних опитуваннях напередодні квітневих парламентських виборів, написав у Facebook: "На мою думку, Олівер Варгеї, нинішній комісар ЄС і колишній посол ЄС (і мій колишній бос), не розкрив усієї правди, коли заперечував це під час офіційного розслідування днями".

Варгеї обіймав посаду посла в постійному представництві Угорщини при ЄС з 2015 по 2019 рік, а до цього працював заступником посла з 2011 року.

Мадяр працював у постійному представництві в Брюсселі з 2011 по 2015 рік.

Мадяр також вказав на міністра угорського уряду Яноша Лазара у своєму дописі на Facebook, написавши, що це "загальновідомий факт", що люди зі спецслужб були відряджені до Брюсселя під час перебування Лазара на посаді міністра у справах ЄС з 2012 по 2018 рік.

Цього тижня угорська преса процитувала слова Лазара: "Я не пам'ятаю точних деталей – я не дуже добре пам'ятаю – але мій обов'язок – захищати свою країну".

"Якби угорська розвідка поїхала до Брюсселя... я б віддав їм належне, а не зробив би їм догану", – сказав він, додавши: "Це їхня роль: захищати інтереси нації. Їхнє завдання – захищати незалежність країни".

Наприкінці 2024 року видання Німеччини та Бельгії вже випускали спільне розслідування про те, як угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС.