Соперник Орбана обвиняет венгерского еврокомиссара в сокрытии правды о шпионском деле

Соперник премьера Венгрии Виктора Орбана Петер Мадьяр обвинил венгерского комиссара Оливера Варгеи в сокрытии информации о его пребывании в должности посла в период, когда из его офиса, как утверждается, действовала шпионская сеть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

На прошлой неделе несколько СМИ сообщили, что сотрудники венгерской разведки под видом дипломатов пытались завербовать сотрудников евроинститутов во время пребывания Варгеи в должности посла Венгрии в Брюсселе.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Варгеи заявил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на прошлых выходных, что ему "ничего не известно" о возможных попытках правительства Орбана завербовать шпионов в Брюсселе. На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что проверит эти обвинения.

Но Мадьяр, который опережает Орбана в текущих опросах накануне апрельских парламентских выборов, написал в Facebook: "По моему мнению, Оливер Варгеи, нынешний комиссар ЕС и бывший посол ЕС (и мой бывший босс), не раскрыл всей правды, когда отрицал это во время официального расследования на днях".

Варгеи занимал должность посла в постоянном представительстве Венгрии при ЕС с 2015 по 2019 год, а до этого работал заместителем посла с 2011 года.

Мадьяр работал в постоянном представительстве в Брюсселе с 2011 по 2015 год.

Мадьяр также указал на министра венгерского правительства Яноша Лазара в своей заметке на Facebook, написав, что это "общеизвестный факт", что люди из спецслужб были командированы в Брюссель во время пребывания Лазара на посту министра по делам ЕС с 2012 по 2018 год.

На этой неделе венгерская пресса процитировала слова Лазара: "Я не помню точных деталей – я не очень хорошо помню – но мой долг – защищать свою страну".

"Если бы венгерская разведка поехала в Брюссель... я бы отдал им должное, а не сделал бы им выговор", – сказал он, добавив: "Это их роль: защищать интересы нации. Их задача – защищать независимость страны".

В конце 2024 года издания Германии и Бельгии уже выпускали совместное расследование о том, как венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками ЕС.