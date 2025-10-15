Ле Пен невдало оскаржила закон, який поки закрив їй шлях до президентства

Найвищий адміністративний суд Франції в середу відхилив оскарження лідеркою ультраправих Марін Ле Пен виборчих правил, через які вона наразі не може балотуватись у президенти у 2027 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У березні Ле Пен засудили за шахрайство з фальшивими робочими місцями в Європарламенті до чотирьох років позбавлення волі, два з яких були умовними, та штрафу в розмірі 100 тисяч євро.

Їй також заборонили балотуватися на виборні посади, включно з президентською, протягом п'яти років. Ця заборона діє попри те, що Ле Пен оскаржила вирок, і він ще не набув чинності.

Ле Пен стверджувала, що негайне застосування закону про заборону несправедливо порушує її політичні права, і намагалась оскаржити його у Державній раді – найвищому адміністративному суді країни.

"Сьогодні Державна рада відхилила цю апеляцію, оскільки вона не мала на меті скасування нормативних положень, а скоріше внесення змін до закону, що перевищує повноваження прем'єр-міністра", – сказали в суді в середу.

Суд зазначив, що положення законодавства, які оскаржувала Ле Пен, не мають стосунку до виконання покарань у вигляді позбавлення права балотуватися на виборні посади.

У липні Європейський суд з прав людини також відхилив клопотання ультраправої французької політикині Марін Ле Пен, у якому вона скаржилась на заборону балотуватись у президенти у 2027 році.

