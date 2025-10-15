Ле Пен безуспешно обжаловала закон, который пока закрыл ей путь к президентству

Высший административный суд Франции в среду отклонил обжалование лидером ультраправых Марин Ле Пен избирательных правил, из-за которых она пока не может баллотироваться в президенты в 2027 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В марте Ле Пен приговорили за мошенничество с фальшивыми рабочими местами в Европарламенте к четырем годам лишения свободы, два из которых были условными, и штрафу в размере 100 тысяч евро.

Ей также запретили баллотироваться на выборные должности, включая президентскую, в течение пяти лет. Этот запрет действует несмотря на то, что Ле Пен обжаловала приговор, и он еще не вступил в силу.

Ле Пен утверждала, что немедленное применение закона о запрете несправедливо нарушает ее политические права, и пыталась обжаловать его в Государственном совете – высшем административном суде страны.

"Сегодня Государственный совет отклонил эту апелляцию, поскольку она не была направлена на отмену нормативных положений, а скорее на внесение изменений в закон, что превышает полномочия премьер-министра", – сказали в суде в среду.

Суд отметил, что положения законодательства, которые оспаривала Ле Пен, не имеют отношения к исполнению наказаний в виде лишения права баллотироваться на выборные должности.

В июле Европейский суд по правам человека также отклонил ходатайство ультраправой французской политики Марин Ле Пен, в котором она жаловалась на запрет баллотироваться в президенты в 2027 году.

