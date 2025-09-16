Ле Пен каже, що має "крихітну надію" балотуватися на виборах-2027

Напередодні апеляційного процесу, що відбудеться на початку 2026 року, лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що має "крихітну надію" висунути свою кандидатуру на президентських виборах у 2027 році.

Заяву Ле Пен наводить BFM-TV, повідомляє "Європейська правда".

Лідерка партії "Національне об’єднання" була засуджена до п’яти років позбавлення права обіймати виборні посади у справі про помічників євродепутатів.

Коментуючи в ефірі французького телебачення, чи буде вона кандидаткою на президентських виборах 2027 року, Ле Пен відповіла, що "зберігає крихітну надію".

Марін Ле Пен має постати перед апеляційним судом Парижа під час процесу, запланованого з 13 січня по 12 лютого 2026 року.

Цей графік різко розкритикувала партія "Національне об’єднання", яка побоюється, що процес затьмарить кампанію до муніципальних виборів, запланованих на березень.

"Після того, як хотіли серйозно вдарити по президентських виборах, тепер намагаються серйозно вдарити по муніципальних. Я вважаю, що це втручання судової влади починає становити проблему", – заявила Ле Пен.

"Тепер я піду, захищатиму свою невинуватість і поясню суду – сподіваючись, що він не складе думку ще до того, як я зможу висловитися, – як воно було насправді", – додала Марін Ле Пен.

У березні Ле Пен засудили за шахрайство з фальшивими робочими місцями в Європарламенті до чотирьох років позбавлення волі, два з яких були умовними, та штрафу в розмірі 100 тисяч євро.

Їй також заборонили балотуватися на виборні посади, включно з президентською, протягом п'яти років – рішення, яке ультраправа політикиня намагалась оскаржити в Європейському суді з прав людини.

