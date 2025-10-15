Лавров лякає "серйозною ескалацією" в разі передачі Україні Tomahawk

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров сказав, що передання Україні американських крилатих ракет Tomahawk завдасть "колосальної шкоди" російсько-американським відносинам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю російському виданню "Коммерсант".

Лавров дав зрозуміти, що скептично оцінює заяви президента США Дональда Трампа щодо надання Україні Tomahawk, оскільки він водночас каже, що не хоче ескалації.

"(Трамп говорить це. – Ред.) Визнаючи, що це буде ескалація, причому дуже серйозна .Україна тут вже буде ні до чого", – додав він.

За словами глави російського МЗС, це "просто завдасть колосальної шкоди перспективам нормалізації відносин між Росією і США і виходу з того абсолютно повного глухого кута, в який ці відносини були загнані адміністрацією Байдена".

Як повідомлялося, українська делегація у США вже зустрілась з виробником ракет Tomahawk.

Примітно також, що у НАТО вважають можливим постачання Tomahawk і не вірять у відповідь Росії.

Також відомо, що у п'ятницю 17 жовтня Трамп говоритиме із Зеленським про Tomahawk.