Лавров пугает "серьезной эскалацией" в случае передачи Украине Tomahawk

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk нанесет "колоссальный ущерб" российско-американским отношениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью российскому изданию "Коммерсант".

Лавров дал понять, что скептически оценивает заявления президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине Tomahawk, поскольку он одновременно говорит, что не хочет эскалации.

"(Трамп говорит это. – Ред.) Признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная, Украина здесь уже будет ни при чем", – добавил он.

По словам главы российского МИД, это "просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того абсолютно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Байдена".

Как сообщалось, украинская делегация в США уже встретилась с производителем ракет Tomahawk.

Примечательно также, что в НАТО считают возможным поставку Tomahawk и не верят в ответ России.

Также известно, что в пятницу 17 октября Трамп будет говорить с Зеленским о Tomahawk.