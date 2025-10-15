В Италии отменили экстрадицию в Германию украинца по делу о подрыве "Северных потоков"

Верховный суд Италии в среду отменил решение об экстрадиции украинца Сергея Кузнецова в Германию, где ему инкриминируют причастность к подрыву российских газопроводов "Северные потоки".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Решение Верховного суда Италии означает, что дело об экстрадиции Кузнецова будет рассмотрено апелляционным судом Болоньи повторно новой коллегией судей.

На заседании прокуратура попросила принять одно из оснований апелляции защиты украинца, адвоката Николы Канестрини, относительно неправильной юридической квалификации фактов в европейском ордере на арест.

Сергея Кузнецова арестовали по европейскому ордеру в итальянском городе Римини 21 августа.

Согласно заявлению, опубликованному немецкой прокуратурой в августе, Кузнецов был членом группы лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не причастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.