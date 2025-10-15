Министр обороны Финляндии: Россия наращивает военную мощь для второй фазы агрессии

Россия проводит модернизацию и перевооружение армии на границах с Европейским Союзом, готовясь ко второй фазе потенциальной агрессии против ЕС и НАТО.

Об этом, как сообщает корреспондентка "Европейской правды", заявил глава финского Министерства обороны Антти Хякканен на полях заседания Североатлантического совета НАТО 15 октября в Брюсселе.

Россия готовится к следующей фазе потенциальной агрессии и представляет реальную угрозу для НАТО, уверены в Финляндии.

"Сейчас они (россияне – ‘ЕП’) действительно наращивают мощности. Мы относимся к этому спокойно, потому что это давний план. Но теперь мы видим, чтj Россия действительно осуществляет военное наращивание для второй фазы своей потенциальной агрессии", – заявил Хякканен.

Он уточнил, что имеет в виду, что "существуют реальные угрозы для НАТО после завершения войны в Украине".

"Они действительно проводят военную модернизацию и новое перевооружение, и признаки этого уже наблюдаются рядом с нашими границами", – подчеркнул Антти Хякканен.

Как сообщала "Европейская правда", находясь в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 октября, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты начнут принимать меры в отношении России, если в ближайшее время не будет предпринято никаких шагов для прекращения российско-украинской войны.

Комментарии Хегсета прозвучали на фоне разговоров о возможности предоставления Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, что, как ожидается, будет одной из ключевых тем встречи президентов Украины и США 17 октября.

По словам источников в Белом доме, президент США Дональд Трамп "оптимистично" настроен относительно возможности достижения мира в Украине после успешного подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.