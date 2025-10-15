Україна і Північна Європа погодили співпрацю щодо навчання українських військових у Польщі

Україна і країни Північної Європи та Балтії підписали домовленість щодо навчання і забезпечення спорядженням українських військових, навчання буде відбуватися на території Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на пресконференції у Брюсселі після засідання формату "Рамштайн" 15 жовтня.

"Ще одна важлива новина сьогодні – підписання меморандуму щодо Нордично-Балтійської ініціативи щодо забезпечення обладнанням та навчанням українських бригад на території Польщі. Ця ініціатива посилить обороноздатність України та допоможе наблизити справедливий мир", – сказав Денис Шмигаль.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу анонсував нову ініціативу військової підтримки України, що передбачає допомогу з обслуговуванням та модернізацією західної техніки.

Нагадаємо, у Польщі 1 жовтня офіційно відкрили норвезький навчальний центр для потреб Сил оборони України.