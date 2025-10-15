Украина и Северная Европа подписали договоренность по обучению украинских военных в Польше

Украина и страны Северной Европы и Балтии подписали договоренность-меморандум об обучении и обеспечении снаряжением украинских военных, обучение будет проходить на территории Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Брюсселе после заседания формата "Рамштайн" 15 октября.

"Еще одна важная новость сегодня – подписание меморандума о Нордическо-Балтийской инициативе по обеспечению оборудованием и обучением украинских бригад на территории Польши. Эта инициатива усилит обороноспособность Украины и поможет приблизить справедливый мир", – сказал Денис Шмыгаль.

Министр обороны Германии Борис Писториус на брифинге анонсировал новую инициативу военной поддержки Украины, которая предусматривает помощь с обслуживанием и модернизацией западной техники.

Напомним, в Польше 1 октября официально открыли норвежский учебный центр для нужд Сил обороны Украины.