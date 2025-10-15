Президент Чехії очікує від Бабіша заміни скандальної кандидатури на посаду глави МЗС

Чеський президент Петр Павел у середу озвучив попередження голові партії ANO Андрею Бабішу у звʼязку зі скандальною кандидатурою на посаду міністра закордонних справ у майбутньому уряді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Під час візиту до Устецького краю Павела попросили прокоментувати ситуацію з Філіпом Туреком – почесним лідером партії "Автомобілісти", якого висунули на посаду глави МЗС і який потрапив у скандал.

За словами президента, подальша ситуація буде залежати від того, як Бабіш оцінить ситуацію, "чи варто йому ризикувати великим скандалом, який може статися в результаті підтвердження всіх цих випадків".

Павел також сказав, що не планує наступної зустрічі з Бабішем, доки не відбудеться прогрес у підготовці програмної заяви або кадрового складу кабінету.

"Я не маю причин прискорювати цей процес", – сказав він, пославшись на слова Бабіша про те, що він планує ознайомити президента з результатами переговорів приблизно через місяць.

Нагадаємо, скандал довкола Турека спалахнув минулої п’ятниці, коли видання Deník N опублікувало архів давніх, вже видалених дописів Турека в соціальних мережах з расистськими і сексистськими заявами.

Раніше лунали заяви, що "Автомобілісти" не погодяться на участь у коаліції, якщо Туреку відмовлять у міністерській посаді, проте схоже, що згодом у партії пом’якшили позицію з цього питання.

