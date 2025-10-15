Президент Чехии ожидает от Бабиша замены скандальной кандидатуры на пост главы МИД

Чешский президент Петр Павел в среду озвучил предупреждение председателю партии ANO Андрею Бабишу в связи со скандальной кандидатурой на пост министра иностранных дел в будущем правительстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Во время визита в Устецкий край Павла попросили прокомментировать ситуацию с Филиппом Туреком – почетным лидером партии "Автомобилисты", которого выдвинули на пост главы МИД и который попал в скандал.

По словам президента, дальнейшая ситуация будет зависеть от того, как Бабиш оценит ситуацию, "стоит ли ему рисковать большим скандалом, который может произойти в результате подтверждения всех этих случаев".

Павел также сказал, что не планирует следующей встречи с Бабишем, пока не произойдет прогресс в подготовке программного заявления или кадрового состава кабинета.

"У меня нет причин ускорять этот процесс", – сказал он, сославшись на слова Бабиша о том, что он планирует ознакомить президента с результатами переговоров примерно через месяц.

Напомним, скандал вокруг Турека разгорелся в прошлую пятницу, когда издание Deník N опубликовало архив старых, уже удаленных постов Турека в социальных сетях с расистскими и сексистскими заявлениями.

Ранее звучали заявления, что "Автомобилисты" не согласятся на участие в коалиции, если Туреку откажут в министерской должности, однако похоже, что впоследствии в партии смягчили позицию по этому вопросу.

