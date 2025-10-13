У Чехії поки не мінятимуть кандидата на посаду глави МЗС попри расистський скандал

Коаліційні партнери в Чехії на переговорах у понеділок не ухвалили рішення про заміну кандидатури Філіпа Турека, який нещодавно опинився в центрі скандалу, на посаду міністра закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За підсумками зустрічі керівників партії ANO, яка виграла останні парламентські вибори у Чехії, та її потенційного молодшого партнера в коаліції, партії "Автомобілісти", кадрових рішень щодо майбутніх міністрів ухвалено не було.

"Про те, чи буде (Турек. – Ред.) у складі уряду, рішення ще немає. Ми не назвали жодного імені. Поки що всі імена, які називаються, є більш-менш припущеннями", – сказав журналістам заступник глави ANO Карел Гавлічек.

За словами Гавлічека, "Автомобілісти" на переговорах не згадували про умову, що без призначення Турека на посаду міністра вони не увійдуть до уряду.

Водночас заступник голови ANO не сказав, що через репутаційний скандал Туреку закрили шлях до міністерства.

"Хоча ми не недооцінюємо ситуацію і є серйозні звинувачення, але поважаємо те, що кожен має право захищатися і виправдовуватися. Кожен має можливість пояснити свою позицію, або спростувати деякі речі. Він стверджує, що зможе це зробити", – сказав він.

Скандал довкола Філіпа Турека спалахнув минулої п’ятниці, коли видання Deník N опублікувало архів давніх, вже видалених постів Турека в соціальних мережах.

Петиція проти призначення Турека до уряду, зокрема міністром закордонних справ, на цей час зібрала понад 5000 підписів; також лунають заклики до президента Петра Павела не затверджувати Турека на посаді.

Раніше лідер ANO Андрей Бабіш казав, що розраховує завершити переговори про формування коаліції до початку листопада.

