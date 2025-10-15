Чеські ЗМІ дізнались альтернативних кандидатів на главу МЗС після скандалу

У партії-переможиці парламентських виборів у Чехії ANO вже не розглядають можливості призначення очільником МЗС почесного лідера партії "Автомобілістів" після того, які ЗМІ оприлюднили його скандальні коментарі з минулого.

В ANO вирішили, що почесний лідер "Автомобілістів" Філіп Турек після скандалу не може увійти до уряду та не буде розглядатися як кандидат на міністра закордонних справ. Тепер вони очікують, чи "Автомобілісти" запропонують іншого кандидата чи попросять змінити розподіл портфелів між коаліційними партнерами.

Тепер першим потенційним кандидатом на очільника МЗС називають колишнього євродепутата Яна Заграділа, який після роботи у Європарламенті став експертом "Автомобілістів" із зовнішньої політики. Він поки не підтверджує і не спростовує цього.

Заграділ відомий тим, що виступав за "менш конфронтаційні і більш прагматичні" відносини з Китаєм. Ця його позиція суперечить позиції президента Петра Павела, який, навпаки, вбачає у Китаї безпекову загрозу.

Потенційним кандидатом нібито є також Карел Беран – дипломат з 30-річним досвідом, який за свою кар’єру очолював чеські посольства в Італії, Іспанії та Латинській Америці. Він був би менш суперечливим кандидатом.

Може бути і так, що "Автомобілісти" захочуть перерозподілу портфелів. Зокрема, серед них є зацікавлені у посаді міністра охорони здоров’я – але так само вона принципова і для Бабіша.

Також партію може зацікавити Міносвіти, оскільки у своїй передвиборчій програмі вона обіцяла "революцію в освіті" – у тому числі скасування інклюзії та запровадження доплати за навчання на певних спеціальностях.

Нагадаємо, скандал довкола Турека спалахнув минулої п’ятниці, коли видання Deník N опублікувало архів давніх, вже видалених дописів Турека в соціальних мережах з расистськими і сексистськими заявами.

Після того петиція проти призначення Турека до уряду, зокрема міністром закордонних справ, на цей час зібрала понад 5 тисяч підписів; також лунають заклики до президента Петра Павела не затверджувати Турека на посаді. Президент зі свого боку дав зрозуміти, що якщо коментарі Турека – не вигадка, він не бачить його на будь-якій посаді в уряді.

На початку тижня очікуваний новий прем’єр, лідер ANO Андрей Бабіш зібрав лідерів "Автомобілістів" на переговори у зв’язку зі скандалом. Після зустрічі оголосили, що рішення про заміну кандидатури Філіпа Турека не ухвалювали.

Водночас журналісти Seznam Zprávу дізналися, що діалог про це нібито вже почався. Зокрема, Туреку можуть запропонувати посаду віцеспікера Палати депутатів.

Вихідними лунали заяви, що "Автомобілісти" не погодяться на участь у коаліції, якщо Туреку відмовлять у міністерській посаді, проте схоже, що згодом у партії пом’якшили позицію з цього приводу.

