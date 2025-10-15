Естонія тимчасово заборонила в’їзд кільком проросійським депутатам з Латвії

Естонія тимчасово заборонила в’їзд кільком депутатам парламенту Латвії і депутату мерії Риги, а також ще двом активістам.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

В МВС Естонії заборонили в’їзд в країну до місцевих виборів кільком депутатам парламенту Латвії і депутату мерії Риги, а також ще двом активістам – у зв’язку з тим, що вони планували участь у заході для російської меншини, організованому кандидаткою у мерію Таллінна Ольгою Івановою.

Іванова у рамках своєї передвиборчої події організувала конференцію в готелі у Таллінні щодо того, як позбавлення росіян в Естонії голосу на місцевих виборів вплне на явку і результати.

Вона запросила туди депутатів парламенту Латвії Свєтлану Чулкову, Наталью Марченко-Йодко та Ігорса Юдінса, а також колишнього депутата парламенту, зараз депутата міськарди Риги Алексейса Росліковса. Усі є членами євроскептичної і проросійської партії Stabilitātei, що має у Сеймі 10 місць, а у мерії Риги – 5.

Тоді ж стало відомо, що Естонія ухвалила рішення не впускати цих осіб до 20 жовтня – дати після місцевих виборів.

За словами Іванової, Юдінса, який вже був у Таллінні, затримали та наказали виїхати, а інших розвернули на кордоні.

В МВС Естонії підтвердили, що даним особам заборонили в’їзд до 20 жовтня.

У відомстві зазначили, що такі рішення про тимчасову заборону на в’їзд можуть застосовуватися щодо громадян ЄС або членів їхніх родин лише за наявності обґрунтованих підстав вважати, що вони "становлять загрозу для громадського порядку, національної безпеки чи громадського здоров’я".

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро зазначив, що це рішення ухвалили з міркувань нацбезпеки.

"Відповідні служби мали інформацію, що ці скандальні політики просували би тут російську пропаганду і висловлювали підтримку російській агресії. У них тут немає родичів чи сім’ї, і не було причин вважати, що вони мають якісь добрі наміри", – прокоментував він.

"Зараз – чутливий період, а проросійські особи хочуть приїхати і втручатися у внутрішню політику. Думаю, це рішення мало сенс", – додав він.

Нагадаємо, навесні 2025 року парламент Естонії проголосував за поправки до Конституції, які позбавляють громадян Росії та Білорусі права голосу на естонських місцевих виборах.

Естонська розвідка очікує, що Росія буде намагатися впливати на внутрішню ситуацію в Естонії через російськомовну меншину і церкву Московського патріархату та посилювати розкол у суспільстві.