Эстония временно запретила въезд нескольким пророссийским депутатам из Латвии

Эстония временно запретила въезд нескольким депутатам парламента Латвии и депутату мэрии Риги, а также еще двум активистам.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В МВД Эстонии запретили въезд в страну до местных выборов нескольким депутатам парламента Латвии и депутату мэрии Риги, а также еще двум активистам – в связи с тем, что они планировали участие в мероприятии для российского меньшинства, организованном кандидатом в горсовет Таллинна Ольгой Ивановой.

Иванова в рамках своей предвыборной кампании организовала конференцию в отеле в Таллинне о том, как лишение россиян в Эстонии голоса на местных выборах повлияет на явку и результаты.

Она пригласила туда депутатов парламента Латвии Светлану Чулкову, Наталью Марченко-Йодко и Игорса Юдинса, а также бывшего депутата парламента, ныне депутата городского совета Риги Алексейса Росликовса. Все они являются членами евроскептической и пророссийской партии Stabilitātei, которая имеет в Сейме 10 мест, а в мэрии Риги – 5.

Тогда же стало известно, что Эстония приняла решение не впускать этих лиц до 20 октября – даты после местных выборов.

По словам Ивановой, Юдинса, который уже был в Таллинне, задержали и приказали выехать, а других развернули на границе.

В МВД Эстонии подтвердили, что данным лицам запретили въезд до 20 октября.

В ведомстве отметили, что такие решения о временном запрете на въезд могут применяться в отношении граждан ЕС или членов их семей только при наличии обоснованных оснований полагать, что они "представляют угрозу для общественного порядка, национальной безопасности или общественного здоровья".

Министр внутренних дел Игорь Таро отметил, что это решение приняли из соображений нацбезопасности.

"Соответствующие службы располагали информацией, что эти скандальные политики продвигали бы здесь российскую пропаганду и выражали поддержку российской агрессии. У них здесь нет родственников или семьи, и не было причин считать, что они имеют какие-то благие намерения", – прокомментировал он.

"Сейчас – чувствительный период, а пророссийские лица хотят приехать и вмешиваться во внутреннюю политику. Думаю, это решение имело смысл", – добавил он.

Напомним, весной 2025 года парламент Эстонии проголосовал за поправки к Конституции, которые лишают граждан России и Беларуси права голоса на эстонских местных выборах.

Эстонская разведка ожидает, что Россия будет пытаться влиять на внутреннюю ситуацию в Эстонии через русскоязычное меньшинство и церковь Московского патриархата и усиливать раскол в обществе.