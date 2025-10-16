Трамп: Украина хочет перейти в наступление

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина хотела бы перейти в наступление на поле боя с Россией.

Об этом он сказал 15 октября на пресс-конференции с директором ФБР Кешем Пателем в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Трамп отметил, что вскоре будет разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским о войне. Как известно, эта встреча ожидается в пятницу, 17 октября.

"Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление. Нам придется принять решение", – заявил американский президент.

Отметим, Зеленский ранее отметил, что "детально готовится" к встрече с президентом США и обсуждает эти детали с профильными ведомствами.

По данным СМИ, вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет одним из ключевых на встрече Зеленского и Трампа.