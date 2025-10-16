Пентагон скасував акредитацію майже усіх журналістів за незгоду з драконівськими правилами

У середу, 15 жовтня, американські журналісти, що висвітлюють питання оборони та армії, покинули Пентагон, оскільки їх акредитація була анульована.

Про це пише видання The Washington Post, яке також потрапило під обмеження, передає "Європейська правда".

Як зазначається, це сталося після того, як вони відмовилися погодитися з новими обмеженнями Міністерства оборони щодо їхньої діяльності зі збору новин.

Нові правила, які, серед іншого, забороняють журналістам запитувати інформацію, яку уряд не дозволив їм отримувати, змусили журналістів The Washington Post та десятків інших ЗМІ здати свої журналістські посвідчення і покинути будівлю.

Міністерство оборони США посилалося на міркування безпеки, висуваючи нові правила. У своїй заяві головний речник Пентагону Шон Парнелл наголосив, що правила, "викладені в меморандумі, наданому акредитованим ЗМІ, що працюють у Пентагоні, підтверджують стандарти, які вже діють на всіх інших військових базах країни".

"Це основні, здорові правила, спрямовані на захист конфіденційної інформації, а також на захист національної безпеки та безпеки всіх, хто працює в Пентагоні", – наголосив він.

Як відзначає видання, переговори з Асоціацією преси Пентагону щодо нової політики призвели до деяких змін, але не повністю розвіяли побоювання представників ЗМІ.

Асоціація заявила в середу, 15 жовтня, що більшість її членів не підписали нову політику "через її неявну загрозу криміналізації репортажів про національну безпеку та підпадання тих, хто її підписує, під потенційне судове переслідування".

"Це сумний день для тих, хто підтримує вільну пресу. Але я надзвичайно вшанована тим, що є частиною прескорпусу, який тримався разом і був відданий захисту наших прав, закріплених Першою поправкою", – сказала Ненсі А. Юсеф, штатна журналістка Atlantic і багаторічна кореспондентка Пентагону.

Колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш заявив, що під обмеження потрапили CNN, NBC, ABC, CBS, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, AP, Reuters, FOX News, Newsmax, The Washington Examiner, The Daily Caller.

За його словами, єдине медіа, яке публічно прийняло нові умови, – прихильна до MAGA-руху телемережа One America News.

Яриш наголосив, що нові правила Пентагону забороняють журналістам отримувати будь-яку, навіть незасекречену, інформацію від своїх джерел без офіційного погодження міністерства, обмежують пересування будівлею лише до кількох коридорів, вимагають постійно носити яскраво-червоні бейджі на додачу до звичайних, та "багато іншого".

У лютому Білий дім заборонив журналістам Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати географічну назву "Американська затока".

У квіті Федеральний суддя зобов’язав Білий дім поновити участь Associated Press у президентському пулі журналістів.

Також Трамп подав позов проти The New York Times на 15 млрд доларів за буцімто наклеп; наразі суд відхилив його через невідповідність юридичним вимогам.