Пентагон отменил аккредитацию почти всех СМИ за несогласие с драконовскими правилами

В среду, 15 октября, американские журналисты, освещающие вопросы обороны и армии, покинули Пентагон, поскольку их аккредитация была аннулирована.

Об этом пишет издание The Washington Post, которое также попало под ограничения, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это произошло после того, как они отказались согласиться с новыми ограничениями Министерства обороны в отношении их деятельности по сбору новостей.

Новые правила, которые, среди прочего, запрещают журналистам запрашивать информацию, которую правительство не разрешило им получать, заставили журналистов The Washington Post и десятков других СМИ сдать свои журналистские удостоверения и покинуть здание.

Министерство обороны США ссылалось на соображения безопасности, выдвигая новые правила. В своем заявлении главный спикер Пентагона Шон Парнелл подчеркнул, что правила, "изложенные в меморандуме, предоставленном аккредитованным СМИ, работающим в Пентагоне, подтверждают стандарты, которые уже действуют на всех других военных базах страны".

"Это основные, здравые правила, направленные на защиту конфиденциальной информации, а также на защиту национальной безопасности и безопасности всех, кто работает в Пентагоне", – подчеркнул он.

Как отмечает издание, переговоры с Ассоциацией прессы Пентагона по поводу новой политики привели к некоторым изменениям, но не полностью развеяли опасения представителей СМИ.

Ассоциация заявила в среду, 15 октября, что большинство ее членов не подписали новую политику "из-за ее неявной угрозы криминализации репортажей о национальной безопасности и подверженности тех, кто ее подписывает, потенциальному судебному преследованию".

"Это печальный день для тех, кто поддерживает свободную прессу. Но я чрезвычайно польщена тем, что являюсь частью пресс-корпуса, который держался вместе и был предан защите наших прав, закрепленных Первой поправкой", – сказала Нэнси А. Юсеф, штатная журналистка Atlantic и многолетняя корреспондентка Пентагона.

Бывший журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш заявил, что под ограничения попали CNN, NBC, ABC, CBS, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, AP, Reuters, FOX News, Newsmax, The Washington Examiner, The Daily Caller.

По его словам, единственное СМИ, которое публично приняло новые условия, – благосклонная к MAGA-движению телесеть One America News.

Ярыш подчеркнул, что новые правила Пентагона запрещают журналистам получать любую, даже несекретную, информацию от своих источников без официального согласования министерства, ограничивают передвижение по зданию только несколькими коридорами, требуют постоянно носить ярко-красные бейджи в дополнение к обычным, и "многое другое".

В феврале Белый дом запретил журналистам Associated Press доступ в Овальный кабинет и президентский борт Air Force One из-за отказа использовать географическое название "Американский залив".

В апреле федеральный судья обязал Белый дом восстановить участие Associated Press в президентском пуле журналистов.

Также Трамп подал иск против The New York Times на 15 млрд долларов за якобы клевету; пока суд отклонил его из-за несоответствия юридическим требованиям.