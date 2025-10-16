Десятки тисяч людей в Іспанії страйкували через воєнні дії Ізраїлю

Через п'ять днів після початку перемир'я в секторі Гази десятки тисяч людей в Іспанії взяли участь у страйку в середу, щоб висловити протест проти воєнних дій Ізраїлю на цій території.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Профспілки закликали людей припинити роботу на дві години вранці, в обідню пору та ввечері.

Окрім незначних затримок у місцевому транспорті та коротких перерв у телевізійних трансляціях, не було повідомлень про серйозні порушення громадського життя.

dpa

Демонстрації відбулися у великих містах, включаючи Мадрид, Більбао та Барселону, у кожній з яких взяли участь кілька тисяч людей.

У Барселоні протестувальники влаштували сутички з поліцією, а правоохоронці застосували перцевий газ проти людей, які намагалися увійти на залізничний вокзал.

Деякі демонстранти кидали пляшки в поліцію. Учасники акції також підпалили кілька великих пластикових контейнерів для побутових відходів.

Іспанія є одним з найжорсткіших критиків Ізраїлю в секторі Гази. Країна ввела ембарго на поставки зброї до Ізраїлю та заборонила в'їзд крайнім правим членам уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду в Газі.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.