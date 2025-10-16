Десятки тисяч людей в Іспанії страйкували через воєнні дії Ізраїлю
Новини — Четвер, 16 жовтня 2025, 08:14 —
Через п'ять днів після початку перемир'я в секторі Гази десятки тисяч людей в Іспанії взяли участь у страйку в середу, щоб висловити протест проти воєнних дій Ізраїлю на цій території.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
Профспілки закликали людей припинити роботу на дві години вранці, в обідню пору та ввечері.
Окрім незначних затримок у місцевому транспорті та коротких перерв у телевізійних трансляціях, не було повідомлень про серйозні порушення громадського життя.
Демонстрації відбулися у великих містах, включаючи Мадрид, Більбао та Барселону, у кожній з яких взяли участь кілька тисяч людей.
У Барселоні протестувальники влаштували сутички з поліцією, а правоохоронці застосували перцевий газ проти людей, які намагалися увійти на залізничний вокзал.
Деякі демонстранти кидали пляшки в поліцію. Учасники акції також підпалили кілька великих пластикових контейнерів для побутових відходів.
Іспанія є одним з найжорсткіших критиків Ізраїлю в секторі Гази. Країна ввела ембарго на поставки зброї до Ізраїлю та заборонила в'їзд крайнім правим членам уряду прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.
Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду в Газі.
Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.
Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.