Десятки тысяч людей в Испании бастовали из-за военных действий Израиля

Через пять дней после начала перемирия в секторе Газа десятки тысяч людей в Испании приняли участие в забастовке в среду, чтобы выразить протест против военных действий Израиля на этой территории.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Профсоюзы призвали людей прекратить работу на два часа утром, в обеденное время и вечером.

Кроме незначительных задержек в местном транспорте и коротких перерывов в телевизионных трансляциях, не было сообщений о серьезных нарушениях общественной жизни.

Демонстрации состоялись в крупных городах, включая Мадрид, Бильбао и Барселону, в каждой из которых приняли участие несколько тысяч человек.

В Барселоне протестующие устроили столкновения с полицией, а правоохранители применили перцовый газ против людей, которые пытались войти на железнодорожный вокзал.

Некоторые демонстранты бросали бутылки в полицию. Участники акции также подожгли несколько больших пластиковых контейнеров для бытовых отходов.

Испания является одним из самых жестких критиков Израиля в секторе Газа. Страна ввела эмбарго на поставки оружия в Израиль и запретила въезд крайне правым членам правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Испанский премьер-министр Педро Санчес обвиняет Израиль в совершении геноцида в Газе.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На событии присутствовали также лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.