Сікорський: Росія пішла на тактично нерозумну ескалацію проти Заходу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія здійснила "тактично нерозумну і контрпродуктивну" ескалацію війни в Україні, запустивши дрони у польський повітряний простір.

Заяву очільника МЗС Польщі наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, єдиним результатом, якого домігся кремлівський правитель Владімір Путін своєю ескалацією, стало зміцнення негативного ставлення до нього з боку Заходу.

Коментуючи інциденти з російськими дронами у Польщі минулого місяця, Сікорський сказав, що безпілотники запускались по польській території навмисно.

"Вони були запущені з одного місця і всі не несли зброю. Якби це було випадковим наслідком нічного нападу на Україну, можна було б очікувати, що серед безпілотників будуть як ударні, так і не ударні. Усі безпілотники, які перетнули кордон Польщі, були не ударні", – зазначив він.

Сікорський додав, що це було частково випробуванням для повітряної оборони Польщі та НАТО, змусивши Польщу і союзників по НАТО відреагувати, піднявши по тривозі винищувачі та інші засоби повітряної оборони.

За його словами, ці вторгнення є нагадуванням про те, що Путін вважає, що він перебуває у стані війни із західними країнами.

"Він (Путін. – Ред.) перебуває у стані війни з нами, але ми не визнавали цього, тому що це здавалося надто безглуздим і дивним", – підкреслив Сікорський.

Вторгнення дронів до Польщі було частиною "спектра провокацій", сказав він, включно з отруєннями, диверсіями і підпалами, такими як запальні бомби на поштових складах у Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Хоча Путін "промацував ґрунт", за словами Сікорського, вторгнення та інші гібридні загрози були "тактично безглуздими і контрпродуктивними" для нього.

"Чого він домагається? Він домагається консолідації суспільної підтримки політики стримування Росії", – зазначив польський міністр.

Нагадаємо, у вівторок Сікорський представив британському парламенту іранський безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує у війні проти України.