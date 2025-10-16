Сикорский: Россия пошла на тактически неразумную эскалацию против Запада

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия осуществила "тактически неразумную и контрпродуктивную" эскалацию войны в Украине, запустив дроны в польское воздушное пространство.

Заявление главы МИД Польши приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, единственным результатом, которого добился кремлевский правитель Владимир Путин своей эскалацией, стало укрепление негативного отношения к нему со стороны Запада.

Комментируя инциденты с российскими дронами в Польше в прошлом месяце, Сикорский сказал, что беспилотники запускались по польской территории намеренно.

"Они были запущены из одного места и все не несли оружие. Если бы это было случайным следствием ночного нападения на Украину, можно было бы ожидать, что среди беспилотников будут как ударные, так и не ударные. Все беспилотники, которые пересекли границу Польши, были не ударные", – отметил он.

Сикорский добавил, что это было частично испытанием для воздушной обороны Польши и НАТО, заставив Польшу и союзников по НАТО отреагировать, подняв по тревоге истребители и другие средства воздушной обороны.

По его словам, эти вторжения являются напоминанием о том, что Путин считает, что он находится в состоянии войны с западными странами.

"Он (Путин. – Ред.) находится в состоянии войны с нами, но мы не признавали этого, потому что это казалось слишком бессмысленным и странным", – подчеркнул Сикорский.

Вторжение дронов в Польшу было частью "спектра провокаций", сказал он, включая отравления, диверсии и поджоги, такие как зажигательные бомбы на почтовых складах в Польше, Германии и Великобритании.

Хотя Путин "прощупывал почву", по словам Сикорского, вторжение и другие гибридные угрозы были "тактически бессмысленными и контрпродуктивными" для него.

"Чего он добивается? Он добивается консолидации общественной поддержки политики сдерживания России", – отметил польский министр.

Напомним, во вторник Сикорский представил британскому парламенту иранский беспилотник типа "Шахед", который Россия использует в войне против Украины.