ЗМІ розповіли, як саміт з Путіним на Алясці допоміг змінити позицію Трампа щодо України

Зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо України стає дедалі помітнішою, що вселяє українській стороні надію на жорсткіший підхід очільника Білого дому до РФ, щоб змусити її до переговорів.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання зазначають, що однією з причин того, що Трамп став прихильнішим до України, став його спільний саміт з господарем Кремля Владіміром Путіним на Алясці.

Видання нагадує, що Трамп привітно зустрів Путіна на Алясці, розстеливши перед ним червоний хідник, попри те, що його армія щодня здійснює воєнні злочини в Україні за його наказом.

Путіна зустріли на території США як друга, а не як лідера держави-ізгоя, яка вторглася в суверенну європейську країну, і все це без попередньої згоди на будь-які серйозні поступки або перемир'я.

Правитель РФ покинув Анкоридж, не погодившись на перемир'я, незважаючи на те, що Трамп під час спільної пресконференції заявив, що російський лідер прагне врятувати тисячі життів.

Як розповів один республіканський інсайдер з питань зовнішньої політики, після зустрічі на Алясці Путін не виявляв жодної турботи про людське життя, а тривалі удари по цивільних об'єктах в Україні значною мірою вплинули на зміну позиції Трампа.

"Трампу потрібен був час, щоб зрозуміти, ким насправді є Путін", – сказав співрозмовник видання.

Крім того, за його словами, Трампа розлютило висвітлення саміту в ЗМІ, які називали його "тріумфом Путіна".

Одночасно європейські лідери, які подобаються Трампу, намагались владнати напруження у стосунках американського президента з його колегою з України Володимиром Зеленським після гострої суперечки перед камерами в Овальному кабінеті.

Інсайдер із Республіканської партії називає ключовими фігурами в цьому процесі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Фінляндії Александра Стубба і генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а також радника Стармера з національної безпеки Джонатана Пауелла.

Він також сказав, що козирем стало те, що король Великої Британії Чарльз "сказав Трампу, що Україна – велика країна, і це дійсно змінило думку Трампа про Україну".

Але інсайдер також віддає належне Зеленському за те, що він старанно працював над своїми відносинами з Трампом і був обережний у своїх подальших висловлюваннях.

"Ви маєте розуміти, що з початку війни Зеленський і Єрмак звикли, що до них ставляться як до рок-зірок, як до світових знаменитостей, а потім з'являється Трамп і каже: "Тут місце тільки для однієї діви – мене". Ось чому в нас стався вибух в Овальному кабінеті", – сказав він.

Доказом цьому слугують дедалі більш дружні зустрічі з Трампом, найсердечніша з яких відбулася в кулуарах Генеральної асамблеї ООН минулого місяця, коли Трамп похвалив українського лідера як "хоробру людину".

Серед інших факторів, які змінили думку Трампа щодо України, джерело видання назвало прийом Китаєм Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина минулого місяця.

"Найкращий спосіб помститися Путіну – це хвалити Зеленського, так вважає Трамп", – сказав співрозмовник.

З цією метою Вашингтон нещодавно посилив обмін розвідданими з українськими силами, щоб допомогти в ударах по енергетичних об'єктах у глибині Росії.

ЗМІ раніше писали, що Трамп "оптимістично" налаштований щодо можливості досягнення миру в Україні після успішного підписання угоди про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС і звільнення заручників.

Нагадаємо, після зустрічі Путіна й Трампа на Алясці 15 серпня американський президент почав усе частіше публічно критикувати Росію за небажання йти на врегулювання війни в Україні.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп навіть сказав, що вірить у здатність України повернути окуповані Росією території.