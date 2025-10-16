СМИ рассказали, как саммит с Путиным на Аляске помог изменить позицию Трампа по Украине
Изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине становится все более заметным, что вселяет украинской стороне надежду на более жесткий подход главы Белого дома к РФ, чтобы принудить ее к переговорам.
Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".
Источники издания отмечают, что одной из причин того, что Трамп стал более благосклонным к Украине, стал его совместный саммит с хозяином Кремля Владимиром Путиным на Аляске.
Издание напоминает, что Трамп приветливо встретил Путина на Аляске, расстелив перед ним красную дорожку, несмотря на то, что его армия ежедневно совершает военные преступления в Украине по его приказу.
Путина встретили на территории США как друга, а не как лидера государства-изгоя, вторгшегося в суверенную европейскую страну, и все это без предварительного согласия на какие-либо серьезные уступки или перемирие.
Правитель РФ покинул Анкоридж, не согласившись на перемирие, несмотря на то, что Трамп во время совместной пресс-конференции заявил, что российский лидер стремится спасти тысячи жизней.
Как рассказал один республиканский инсайдер по вопросам внешней политики, после встречи на Аляске Путин не проявлял никакой заботы о человеческой жизни, а продолжающиеся удары по гражданским объектам в Украине в значительной степени повлияли на изменение позиции Трампа.
"Трампу нужно было время, чтобы понять, кем на самом деле является Путин", – сказал собеседник издания.
Кроме того, по его словам, Трампа разозлило освещение саммита в СМИ, которые называли его "триумфом Путина".
Одновременно европейские лидеры, которые нравятся Трампу, пытались уладить напряжение в отношениях американского президента с его коллегой из Украины Владимиром Зеленским после острого спора перед камерами в Овальном кабинете.
Инсайдер из Республиканской партии называет ключевыми фигурами в этом процессе премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а также советника Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла.
Он также сказал, что козырем стало то, что король Великобритании Чарльз "сказал Трампу, что Украина – великая страна, и это действительно изменило мнение Трампа об Украине".
Но инсайдер также отдает должное Зеленскому за то, что он усердно работал над своими отношениями с Трампом и был осторожен в своих дальнейших высказываниях.
"Вы должны понимать, что с начала войны Зеленский и Ермак привыкли, что к ним относятся как к рок-звездам, как к мировым знаменитостям, а потом появляется Трамп и говорит: "Здесь место только для одной дивы – меня". Вот почему у нас произошел этот взрыв в Овальном кабинете", – сказал он.
Доказательством этому служат все более дружеские встречи с Трампом, самая сердечная из которых состоялась в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в прошлом месяце, когда Трамп похвалил украинского лидера как "храброго человека".
Среди других факторов, изменивших мнение Трампа об Украине, источник издания назвал прием Китаем Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в прошлом месяце.
"Лучший способ отомстить Путину – это хвалить Зеленского, так считает Трамп", – сказал собеседник.
С этой целью Вашингтон недавно усилил обмен разведданными с украинскими силами, чтобы помочь в ударах по энергетическим объектам в глубине России.
СМИ ранее писали, что Трамп "оптимистически" настроен по поводу возможности достижения мира в Украине после успешного подписания соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.
Напомним, после встречи Путина и Трампа на Аляске 15 августа американский президент начал все чаще публично критиковать Россию за нежелание идти на урегулирование войны в Украине.
После встречи с Владимиром Зеленским Трамп даже сказал, что верит в способность Украины вернуть оккупированные Россией территории.