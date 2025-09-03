Трамп каже, що Сі Цзіньпін з Путіним і Кім Чен Ином "готують змову" проти США

Американський президент Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь разом з господарем Кремля Владіміром Путіним і главою КНДР Кім Чен Ином "готує змову" проти США.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Допис Трампа з’явився на тлі того, коли Китай приймав світових лідерів на найбільшому в історії параді з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні.

Американський лідер поставив питання, чи висловить Сі у своїй промові перед парадом у середу вдячність США за "значну підтримку", яку вони надали Китаю під час Другої світової війни.

"Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Владіміру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки", – написав він.

Трамп також побажав Сі "та чудовому китайському народу чудового і незабутнього дня святкування".

Також раніше Трамп заявив про своє розчарування правителем Росії Владіміром Путіним і анонсував "певні дії".

Він також казав, що уважно стежить за діями України і Росії і повторив, що хоче припинити загибелі.