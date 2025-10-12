FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських НПЗ

США, за неофіційними даними, вже кілька місяців допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських енергетичних об'єктах.

Про це йдеться у публікації видання Financial Times у неділю, пише "Європейська правда".

За словами багатьох українських та американських посадовців, знайомих з цією кампанією, американські розвіддані дозволили українським військовим завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, включаючи нафтопереробні заводи далеко від лінії фронту.

Раніше про цю підтримку, яка посилилась з середини літа, не повідомляли.

Зміна сталася після телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським у липні, коли, за повідомленням FT, президент США запитав, чи може Україна завдати удару по Москві, якщо Вашингтон надасть зброю великої дальності.

Трамп заявив про свою підтримку стратегії, яка має "змусити їх (росіян) відчути біль" і змусити Кремль до переговорів, повідомили два джерела, які були ознайомлені з розмовою. Пізніше Білий дім заявив, що Трамп "просто ставив питання, а не заохочував до подальших вбивств".

За словами офіційних осіб, знайомих з цим питанням, американська розвідка допомагає Києву формувати планування маршруту, висоту, час та рішення щодо місії, що дозволяє українським далекобійним дронам уникати російських засобів ППО.

Троє людей, знайомих з операцією, заявили, що Вашингтон був тісно залучений до всіх етапів планування. Посадовець США заявив, що Україна обирала цілі для ударів, а потім Вашингтон надавав розвідувальні дані про вразливості цих об'єктів.

Але інші причетні до операцій та ознайомлені з ними особи заявили, що США також визначили пріоритетні цілі для українців. Один із них назвав українські дрони "інструментом" для Вашингтона, щоб підірвати економіку Росії та підштовхнути Путіна до врегулювання.

Трамп відкрито висловлював своє розчарування Путіним з тих пір, як він розстелив червону доріжку для свого російського колеги на саміті на Алясці, що не приніс помітного прогресу. За словами джерел, це також стало фактором того, що Трамп перейшов на підтримку далекобійних ударів.

Нагадаємо, у суботу президент Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом.

За даними видання Axios, у ході цієї розмови Зеленський говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про те, що наразі триває детальна і активна дискусія зі США щодо можливості надання Україні ракет Tomahawk.