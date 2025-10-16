МЗС Литви: участь "Зорі Німану" в коаліції шкодить міжнародній репутації країни

Глава Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що присутність ультраправої партії "Зоря Німану" в керівній коаліції шкодить міжнародній репутації країни.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Будріс наголосив, що "Зоря Німану" шкодить міжнародній репутації Литви, особливо з огляду на те, що лідер партії Ремігіюс Жемайтайтіс перебуває під слідством за антисемітські висловлювання.

"Це дійсно має вплив – я можу це підтвердити. Оцінювати, наскільки серйозною є шкода або що можна було б зробити інакше, повинні інші, тому що я легко можу впасти в політичні спекуляції. Але так, вплив є, особливо коли ми говоримо з нашими найближчими союзниками", – наголосив він.

Глава МЗС Литви сказав, що лише необхідність обговорювати це питання свідчить про масштаби шкоди.

Як відомо, останню суперечку викликав допис Жемайтайтіса, в якому він назвав Арунаса Гелунаса, директора Литовського національного художнього музею та лідера триваючих протестів проти його партії, "організатором спроб державного перевороту", і висловив припущення про нібито єврейське походження Гелунаса.

"Це абсолютно огидно і відразливо. Мене засмучує, що людина, яку назвали євреєм – що саме по собі не повинно використовуватися як аргумент – відчуває необхідність пояснювати, що вона не є євреєм, ніби це щось погане", – наголосив він.

Міністр сказав, що цей епізод підкреслює постійні проблеми з антисемітизмом у литовському суспільстві.

Останнім часом довкола партії "Зоря Німану" виник скандал через портфель міністра культури. Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку.

У різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник "Зорі Німану".

Після того як президент Литви Гітанас Науседа сказав, що не затвердить жодного кандидата на посаду міністра культури від "Зорі Німану", цей портфель передали Соціал-демократичній партії.