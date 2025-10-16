МИД Литвы: участие "Зари Немана" в коалиции вредит международной репутации страны

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что присутствие ультраправой партии "Заря Немана" в правящей коалиции страны вредит международной репутации Литвы.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Будрис отметил, что "Заря Немана" вредит международной репутации Литвы, особенно учитывая то, что лидер партии Ремигиюс Жемайтайтис находится под следствием за антисемитские высказывания.

"Это действительно имеет влияние – я могу это подтвердить. Оценивать, насколько серьезен вред или что можно было бы сделать иначе, должны другие, потому что я легко могу впасть в политические спекуляции. Но да, влияние есть, особенно когда мы говорим с нашими ближайшими союзниками", – подчеркнул он.

Глава МИД Литвы сказал, что только необходимость обсуждать этот вопрос свидетельствует о масштабах ущерба.

Как известно, последний спор вызвало сообщение Жемайтайтиса, в котором он назвал Арунаса Гелунаса, директора Литовского национального художественного музея и лидера продолжающихся протестов против его партии, "организатором попыток государственного переворота" и высказал предположение о якобы еврейском происхождении Гелунаса.

"Это совершенно отвратительно и отталкивающе. Меня огорчает, что человек, которого назвали евреем – что само по себе не должно использоваться как аргумент – чувствует необходимость объяснять, что он не является евреем, будто это что-то плохое", – подчеркнул он.

Министр сказал, что этот эпизод подчеркивает постоянные проблемы с антисемитизмом в литовском обществе.

В последнее время вокруг партии "Заря Немана" возник скандал из-за портфеля министра культуры. Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку.

В разных городах и городках Литвы состоялась предупредительная забастовочная акция. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель "Зари Немана".

После того как президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что не утвердит ни одного кандидата на должность министра культуры от "Зари Немана", этот портфель передали Социал-демократической партии.