Парламент Франції відхилив перший з вотумів недовіри новому уряду

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню та його уряд змогли пережити один з двох вотумів недовіри.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Пропозиція, внесена ультралівою "Нескореною Францією", яка мала найбільші шанси бути прийнятою, була відхилена депутатами Національних зборів.

Для схвалення вотум недовіри мали підтримати 289 депутатів Національних зборів, однак на засіданні в четвер за ініціативу ультралівих проголосував 271 парламентар.

Лідерка фракції ультралівих Матильда Пано заявила про своє розчарування результатом голосування, нарікаючи, що їм не вистачило лише 18 голосів.

Якщо не буде ніяких сюрпризів, прем'єр-міністрові вдасться у четвер уникнути вотуму недовіри, оскільки ліві оголосили, що не голосуватимуть за вотум недовіри, який ініціювало ультраправе "Національне об'єднання".

Раніше Лекорню сказав, що пропонує заморозити непопулярну пенсійну реформу, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, до наступних президентських виборів у 2027-му.

Цей крок привітала Соціалістична партія, без підтримки якої Лекорню міг загрожувати вотум недовіри 16 жовтня.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.