Парламент Франции отклонил первый из вотумов недоверия новому правительству

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню и его правительство смогли пережить один из двух вотумов недоверия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Предложение, внесенное ультралевой "Непокоренной Францией", которое имело наибольшие шансы быть принятым, было отклонено депутатами Национального собрания.

Для одобрения вотум недоверия должны были поддержать 289 депутатов Национального собрания, однако на заседании в четверг за инициативу ультралевых проголосовал 271 парламентарий.

Лидер фракции ультралевых Матильда Пано заявила о своем разочаровании результатом голосования, сетуя, что им не хватило всего 18 голосов.

Если не будет никаких сюрпризов, премьер-министру удастся в четверг избежать вотума недоверия, поскольку левые объявили, что не будут голосовать за вотум недоверия, который инициировало ультраправое "Национальное объединение".

Ранее Лекорню сказал, что предлагает заморозить непопулярную пенсионную реформу, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, до следующих президентских выборов в 2027-м.

Этот шаг приветствовала Социалистическая партия, без поддержки которой Лекорню мог угрожать вотум недоверия 16 октября.

