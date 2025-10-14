Премʼєр Франції пішов на поступку соціалістам у питанні пенсійної реформи

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню у своїй першій промові перед парламентом у вівторок сказав, що планує заморозити рішення про підняття мінімального пенсійного віку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У зверненні до Національної асамблеї Франції Лекорню сказав, що його уряд хоче заморозити непопулярну пенсійну реформу, яка підвищила мінімальний вік виходу на пенсію для більшості працівників, до наступних президентських виборів у 2027 році.

"Призупинення (реформи. – Ред.) має бути можливістю. Обговорення питання пенсій – це не просто фінансове рівняння. Це важлива частина нашого соціального договору. І цей договір теж потребує перегляду", – сказав премʼєр.

Лекорню водночас додав, що таке призупинення має супроводжуватися відповідними заощадженнями, аби стримати неконтрольовані державні витрати і знизити дефіцит бюджету.

Заява премʼєра Франції є перемогою для опозиційної Соціалістичної партії Франції, яка погрожувала проголосувати за відставку новоствореного уряду, якщо він не заморозить пенсійну реформу.

16 жовтня правопопулістське "Нацоб’єднання" Ле Пен-Барделли, ультраліва "Нескорена Франція", комуністи і "Зелені" налаштовані висловити йому недовіру, а голоси соціалістів стануть визначальними. Для повалення уряду від них достатньо 25 голосів "за".

Після повторного призначення на посаду Себастьєн Лекорню заявив, що єдиною метою нового уряду буде "подолати політичну кризу".

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.