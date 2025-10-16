Індія відповіла на заяву Трампа про відмову від російської нафти

Влада Індії не підтвердила і не спростувала, що змінює свою політику щодо нафти з Росії після заяви президента США Дональда Трампа з цього питання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив офіційний представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал, якого цитує AFP.

Представник зовнішньополітичного відомства Індії наголосив, що пріоритетом влади країни у галузі енергетики є інтереси своїх громадян.

"Нашим постійним пріоритетом є захист інтересів індійських споживачів в умовах нестабільної ситуації в енергетичній сфері", – зазначив Джайсвал.

За його словами, політика Індії щодо імпорту "повністю орієнтована на досягнення цієї мети".

"Це включає розширення джерел постачання енергії та їх диверсифікацію відповідно до ринкових умов", – додав представник МЗС.

Коментуючи можливість імпорту енергоносіїв зі США, він зазначив, що Індія "протягом багатьох років прагнула розширити джерела постачання енергоносіїв".

"Протягом останнього десятиліття це поступово просувалося вперед. Нинішня адміністрація виявляє зацікавленість у поглибленні енергетичної співпраці з Індією. Обговорення тривають", – резюмував він.

Як відомо, Трамп раніше сказав, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що більше не купуватиме російську нафту.

Варто зазначити, що наприкінці серпня набули чинності нищівні тарифи США у 50% на індійські товари, запроваджені Трампом через закупівлю цією країною російської нафти.