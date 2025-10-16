Индия ответила на заявление Трампа об отказе от российской нефти

Власти Индии не подтвердили и не опровергли, что меняют свою политику в отношении нефти из России после заявления президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, которого цитирует AFP.

Представитель внешнеполитического ведомства Индии отметил, что приоритетом власти страны в области энергетики являются интересы своих граждан.

"Нашим постоянным приоритетом является защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной ситуации в энергетической сфере", – отметил Джайсвал.

По его словам, политика Индии в отношении импорта "полностью ориентирована на достижение этой цели".

"Это включает расширение источников поставок энергии и их диверсификацию в соответствии с рыночными условиями", – добавил представитель МИД.

Комментируя возможность импорта энергоносителей из США, он отметил, что Индия "в течение многих лет стремилась расширить источники поставок энергоносителей".

"В течение последнего десятилетия это постепенно продвигалось вперед. Нынешняя администрация проявляет заинтересованность в углублении энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", – резюмировал он.

Как известно, Трамп ранее сказал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его, что больше не будет покупать российскую нефть.

Стоит отметить, что в конце августа вступили в силу сокрушительные тарифы США в 50% на индийские товары, введенные Трампом из-за закупки этой страной российской нефти.