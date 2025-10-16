Вірменія і США працюють над текстом документа щодо "маршруту Трампа"

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів про поточну роботу зі США над проєктом транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Про це вірменський прем’єр сказав у розмові із журналістами, його цитує Арменпресс, повідомляє "Європейська правда".

Як розповів Пашинян, процес навколо проєкту "маршрут Трампа" перебуває на стадії розробки контенту.

"Зараз ми працюємо над формуванням контенту проєкту. На столі лежать різні компоненти, які мають бути оформлені у вигляді одного документа. Це нормальний робочий процес для будь-якого великого проєкту", – сказав прем'єр-міністр.

Пашинян знову нагадав, що ініціатива ґрунтується на принципах, закріплених у Вашингтонській декларації миру: територіальній цілісності, суверенітеті, юрисдикції, взаємності та непорушності кордонів.

"Жодне рішення не може виходити за рамки, закріплені в цій декларації. Обидві сторони наголосили на необхідності діяти якомога швидше", – підкреслив він.

Пашинян додав, що динаміка процесу певною мірою зумовлена міжнародними подіями.

"8 серпня ми досягли угоди зі Сполученими Штатами у Вашингтоні. Потім почалася напружена ситуація навколо України та Близького Сходу, в якій президент Трамп і його адміністрація беруть безпосередню участь. Над цим проєктом працюють ті самі люди, ті самі команди. Ці реалії безумовно впливають на швидкість процесу", – зазначив Пашинян.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

