Армения и США работают над текстом документа по "маршруту Трампа"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о текущей работе с США над проектом транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Об этом армянский премьер сказал в разговоре с журналистами, его цитирует Арменпресс, сообщает "Европейская правда".

Как рассказал Пашинян, процесс вокруг проекта "маршрут Трампа" находится на стадии разработки контента.

"Сейчас мы работаем над формированием контента проекта. На столе лежат различные компоненты, которые должны быть оформлены в виде одного документа. Это нормальный рабочий процесс для любого большого проекта", – сказал премьер-министр.

Пашинян вновь напомнил, что инициатива основывается на принципах, закрепленных в Вашингтонской декларации мира: территориальной целостности, суверенитете, юрисдикции, взаимности и нерушимости границ.

"Ни одно решение не может выходить за рамки, закрепленные в этой декларации. Обе стороны подчеркнули необходимость действовать как можно скорее", – подчеркнул он.

Пашинян добавил, что динамика процесса в определенной степени обусловлена международными событиями.

"8 августа мы достигли соглашения с Соединенными Штатами в Вашингтоне. Затем началась напряженная ситуация вокруг Украины и Ближнего Востока, в которой президент Трамп и его администрация принимают непосредственное участие. Над этим проектом работают те же люди, те же команды. Эти реалии безусловно влияют на скорость процесса", – отметил Пашинян.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

