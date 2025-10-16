В ЕС представили дорожную карту с четырьмя уровнями защиты от дронов и других угроз

Еврокомиссия представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Оборонная дорожная карта определяет четкие цели и этапы для преодоления пробелов в возможностях, ускорения инвестиций в оборону во всех государствах-членах и направляет прогресс ЕС на пути к полной оборонной готовности к 2030 году.

В Еврокомиссии отмечают, что усиление обороны Европы также означает твердую поддержку Украины.

"Наша дорожная карта сегодня создает условия для четких планов, графиков, результатов и индикаторов, а также четкой системы отчетности и мониторинга для наращивания закупок и производства, постоянного внедрения оборонных инноваций, создания европейских оборонных флагманских проектов и производства вместе с Украиной, в Украине и для Украины", – заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

"Наша дорожная карта показывает все основные этапы достижения оборонной готовности до 2030 года, чтобы мы могли сдержать российскую агрессию, предотвратить войну и сохранить мир. Наша политика – производство, наша цель – мир", – подчеркнул он.

Для быстрых действий там, где совместный подход наиболее эффективен, оборонная дорожная карта предлагает четыре начальных Европейских флагмана боеготовности: Европейская инициатива по противодействию беспилотникам, Страж восточного фланга, Европейский воздушный щит и Европейский космический щит.

"Они усилят способность Европы сдерживать и обороняться на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе, делая непосредственный вклад в достижение целей сил и средств НАТО", – заявили в Еврокомиссии.

Как пояснили в ЕК, достижение полной оборонной готовности означает обеспечение способности вооруженных сил стран-членов предвидеть любой кризис, в том числе конфликт высокой интенсивности, быть готовыми к нему и реагировать.

Дорожная карта призывает страны-члены завершить формирование коалиций сил и средств в девяти ключевых сферах, чтобы закрыть критические пробелы в силах и средствах посредством совместных разработок и закупок.

"Это противовоздушная и противоракетная оборона; стратегические средства обеспечения; военная мобильность; артиллерийские системы; кибернетика, искусственный интеллект, электронная война; ракеты и боеприпасы; беспилотники и противодействие беспилотникам; наземные боевые действия; и морские силы и средства", – уточнили в ЕК.

Дорожная карта разработана на основе плана "Перевооружение Европы – Боеготовность 2030", предусматривающего значительное увеличение государственных и частных инвестиций, которые предоставляют государствам-членам большую финансовую гибкость для усиления производства и боеготовности.

Европейская комиссия представит дорожную карту лидерам ЕС на саммите, включая предложения по общеевропейским флагманским проектам, которые направят Европу к полной оборонной готовности к 2030 году.

Дорожная карта также содержит планы создания к 2027 году общеевропейской зоны военной мобильности с гармонизированными правилами и сетью наземных, воздушных и морских путей для быстрого перемещения войск и техники по всей Европе. Разработанный в тесной координации с НАТО, этот план усилит способность Европы быстро реагировать на кризисы, отметили в Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", в проекте оборонной дорожной карты идея строительства "стены дронов" представлена не как региональный проект защиты восточного фланга ЕС, как планировалось изначально, а как более широкий проект, который будет охватывать всю территорию ЕС.

Также в НАТО сообщили, что разработали для ВСУ новое вооружение против КАБов и "Шахедов".