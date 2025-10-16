Каллас: європейська система протидії дронам повністю запрацює до кінця 2027 року

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас підтвердила, що нова система протидії безпілотникам повністю запрацює до кінця 2027 року.

Про це вона сказала під час представлення оборонної дорожньої карти ЄС, передає "Європейська правда".

Під час презентації Каллас згадала про такі Європейські флагмани боєготовності, як Європейська ініціатива з протидії безпілотникам і Варта східного флангу.

"Сьогодні ми пропонуємо нову систему протидії безпілотникам, яка буде повністю введена в дію до кінця 2027 року. І це буде зроблено в тісній співпраці з НАТО. Кожна країна перебуває в зоні ризику. Кожна країна-член повинна інвестувати в системи протидії безпілотникам і можливості для ураження наземних цілей", – сказала вона.

При цьому вона наголосила, що Східна Європа несе на собі основний тягар загрози, і це потребує особливої уваги.

"Варта східного флангу об'єднає усі можливості, необхідні для захисту цієї частини Європи. Системи протидії безпілотникам, а також наземна оборона, протиповітряна оборона, морське і прикордонне управління. Мета полягає в тому, щоб все це було готове до 2028 року", – заявила Каллас.

Вона також заявила, що ЄС прагне до створення альянсу безпілотників з Україною вже на початку наступного року.

Єврокомісія 16 жовтня представила державам-членам комплексний план зміцнення європейських оборонних можливостей, який серед іншого передбачає протидію безпілотникам та іншим загрозам з повітря, моря і космосу.