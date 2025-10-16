Каллас: европейская система противодействия дронам полностью заработает до конца 2027 года

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что новая система противодействия беспилотникам полностью заработает до конца 2027 года.

Об этом она сказала во время представления оборонной дорожной карты ЕС, передает "Европейская правда".

Во время презентации Каллас вспомнила о таких европейских флагманах боеготовности, как Европейская инициатива по противодействию беспилотникам и Страж восточного фланга.

"Сегодня мы предлагаем новую систему противодействия беспилотникам, которая будет полностью введена в действие до конца 2027 года. И это будет сделано в тесном сотрудничестве с НАТО. Каждая страна находится в зоне риска. Каждая страна-член должна инвестировать в системы противодействия беспилотникам и возможности для поражения наземных целей", – сказала она.

При этом она подчеркнула, что Восточная Европа несет на себе основное бремя угрозы, и это требует особого внимания.

"Страж восточного фланга объединит все возможности, необходимые для защиты этой части Европы. Системы противодействия беспилотникам, а также наземная оборона, противовоздушная оборона, морское и пограничное управление. Цель состоит в том, чтобы все это было готово к 2028 году", – заявила Каллас.

Она также заявила, что ЕС стремится к созданию альянса беспилотников с Украиной уже в начале следующего года.

Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.