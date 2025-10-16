Охоронця посольства США в Норвегії засудили за шпигунство

Суд Осло в четвер оголосив вирок 28-річному громадянину Норвегії, якого звинуватили у шпигунській діяльності під час роботи в посольстві Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Норвежця, який працював охоронцем в посольстві США в Осло, звинувачували у шпигунстві на користь Росії та Ірану протягом кількох місяців 2024 року.

Підсудний стверджував, що до виходу на представників Росії, а потім і Ірану його спонукала позиція посольства США щодо конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Він визнав, що ділився інформацією з агентами обох держав, а у 2024 році зустрівся зі своїм російським куратором, якого норвезька спецслужба ідентифікувала як "колишнього дипломата" РФ Владіміра Калінова.

Але чоловік відмовився визнати свою провину, оскільки вважав, що інформація, якою він ділився з таємними службами Ірану та Росії, не була секретною, а деякі з відомостей були вигаданими.

Суд визнав, що інформація, якою поділився чоловік, "могла зашкодити не тільки американським безпековим інтересам, але й основним національним інтересам Норвегії".

Він засудив норвежця до трьох років і семи місяців увʼязнення за шпигунство, водночас виправдавши його за звинуваченням у корупції (його висунули, бо він нібито отримав 10 тисяч євро від російських агентів).

Розвідка Норвегії регулярно звинувачує Росію, Іран і Китай у тому, що вони є найбільшою загрозою для країни в плані шпигунства.

Минулого року в країні затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунській діяльності на користь КНР.