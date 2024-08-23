У Норвегії відпустили з-під варти підозрюваного у шпигунстві на користь Китаю

Служба безпеки Норвегії (PST) вирішила звільнити з-під варти норвежця, якого підозрюють у шпигунській діяльності на користь Китаю.

Про це PST повідомила в коментарі норвезькому мовнику NRK, пише "Європейська правда".

Чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на Китай, звільнять після двох місяців перебування під вартою.

"PST вважає, що умови для подальшого досудового ув'язнення більше не виконуються. Звинувачення залишається в силі, і розслідування триватиме протягом осені", – зазначив представник норвезької розвідки Ейрік Веум.

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Норвежця заарештували по дорозі додому з Китаю на початку липня і звинуватили у спробі розвідувальної діяльності, спрямованої проти державної таємниці. PST також говорила, що знайшла листування, яке доводить факт шпигунства.

Обвинувачений є громадянином Норвегії, батьки якого походять з-за кордону. До свого арешту він працював у кількох норвезьких політичних партіях і організаціях. Чоловік також отримав докторський ступінь у визнаному університеті в Китаї.

Китай неодноразово відкидав звинувачення і нарікав на "китайську загрозу", про яку говорили норвезькі спецслужби.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про посилення позиції країни щодо Китаю, пообіцявши тіснішу співпрацю з бізнесом щодо ризиків для безпеки, пов'язаних з Пекіном.

А перед тим у березні Норвегія вислала громадянку Китаю, яка запустила дрон над об’єктом НАТО.