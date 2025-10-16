Охранника посольства США в Норвегии осудили за шпионаж

Суд Осло в четверг огласил приговор 28-летнему гражданину Норвегии, которого обвинили в шпионской деятельности во время работы в посольстве Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Норвежца, который работал охранником в посольстве США в Осло, обвиняли в шпионаже в пользу России и Ирана в течение нескольких месяцев 2024 года.

Подсудимый утверждал, что к выходу на представителей России, а затем и Ирана его побудила позиция посольства США относительно конфликта между Израилем и Палестиной.

Он признал, что делился информацией с агентами обоих государств, а в 2024 году встретился со своим российским куратором, которого норвежская спецслужба идентифицировала как "бывшего дипломата" РФ Владимира Калинова.

Но мужчина отказался признать свою вину, поскольку считал, что информация, которой он делился с тайными службами Ирана и России, не была секретной, а некоторые из сведений были вымышленными.

Суд признал, что информация, которой поделился мужчина, "могла повредить не только американским интересам безопасности, но и основным национальным интересам Норвегии".

Он приговорил норвежца к трем годам и семи месяцам заключения за шпионаж, одновременно оправдав его по обвинению в коррупции (его выдвинули, потому что он якобы получил 10 тысяч евро от российских агентов).

Разведка Норвегии регулярно обвиняет Россию, Иран и Китай в том, что они являются самой большой угрозой для страны в плане шпионажа.

В прошлом году в стране задержали мужчину, которого подозревают в шпионской деятельности в пользу КНР.