Охоронця посольства США в Норвегії звинувачують у шпигунстві

Норвежця, який працював охоронцем в посольстві США в Осло, звинуватили у шпигунстві на користь Росії та Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

27-річного чоловіка звинувачують в наданні інформації про діяльність посольства США в період з березня 2024 року по 20 листопада – дату його арешту – в обмін на оплату в євро та біткоїнах.

За даними слідства, норвежець передав Росії та Ірану контактні дані працівників посольства США та їхніх сімей, дипломатичні номерні знаки автомобілів, правила безпеки та список кур'єрів, яких використовувала норвезька розвідка.

В обвинувальному акті прокуратура Норвегії наголошує, що чоловік скоїв серйозні злочини, "особливо тому, що метою було розкриття інформації іноземній державі".

Адвокат обвинуваченого заявив, що той визнає свої дії, але відкидає висунуті проти нього звинувачення. У разі визнання вини громадянину Норвегії загрожує до 21 року в'язниці.

Розвідка Норвегії регулярно звинувачує Росію, Іран і Китай у тому, що вони є найбільшою загрозою для країни в плані шпигунства.

Минулого року в країні затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунській діяльності на користь КНР.